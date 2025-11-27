Milano incendio in un palazzo in centro | edificio evacuato
Un incendio in un appartamento all’incrocio tra corso Monforte e via Santa Cecilia, in centro a Milano, ha devastato il tetto di un palazzo oggi nel primo pomeriggio. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno evacuato l’edificio e non si registrano feriti. Sono in corso accertamenti per capire le cause dell’incendio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Scopri altri approfondimenti
MilanoPaviaTV - Canale78 Un vistoso incendio ha mandato in fumo e provocato danni importanti alla rivendita di articoli da sci, in piazza Silvabella a Mortara, molto nota in città e anche da fuori. A renderlo noto è stato Gianni Romè, storico titolare dell’attività, - facebook.com Vai su Facebook
Incendio devasta una ditta di riciclo rifiuti nel Milanese #incendio #corsico #milano #31ottobre Vai su X
Milano, incendio in un palazzo in centro: edificio evacuato - (LaPresse) Un incendio in un appartamento all'incrocio tra corso Monforte e via Santa Cecilia, in centro a Milano, ha devastato il tetto di un palazzo oggi nel primo pomeriggio. Secondo ilmattino.it
Incendio in pieno centro a Milano, fiamme sul tetto di un palazo - Un incendio ha devastato il tetto di un palazzo di quattro piani al civico 2 di via Santa Cecilia a Milano (dietro San ... Lo riporta milanotoday.it
Paura a Milano, incendio in un palazzo: c’è un ferito. La ricostruzione - Un incendio è divampato in un palazzo a Milano con una persona rimasta ferita: ecco la ricostruzione dell'accaduto. Si legge su milano.cityrumors.it