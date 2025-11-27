Milano incendio in un palazzo in centro | edificio evacuato

Lapresse.it | 27 nov 2025

Un incendio in un appartamento all’incrocio tra corso Monforte e via Santa Cecilia, in centro a Milano, ha devastato il tetto di un palazzo oggi nel primo pomeriggio. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno evacuato l’edificio e non si registrano feriti. Sono in corso accertamenti per capire le cause dell’incendio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

