Milano ha una nuova pista di pattinaggio sul ghiaccio per gentile concessione del Portrait Hotel di Ferragamo

C’è un momento dell’anno in cui Milano sospende il suo consueto rigore fatto di efficienza, geometrie nitide, ritmo cronometrico e, per qualche settimana, si apre a un lusso raro, la meraviglia. Con The Gift – Portrait of a Winter’s Tale, il Portrait Milano firma la sua personale fiaba d’inverno, trasformando la monumentalità severa dell’ex Seminario Arcivescovile in un palcoscenico da romanzo nordico, fatto di luci, cristalli di ghiaccio e gesti di generosità. Dal 25 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, la Piazza del Quadrilatero diventa l’epicentro di un Natale urbano e sofisticato, con una pista di pattinaggio che scintilla sotto gli archi secolari, aperta ogni giorno dalle 11 alle 19. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Milano ha una nuova pista di pattinaggio sul ghiaccio, per gentile concessione del Portrait Hotel di Ferragamo

Leggi anche questi approfondimenti

MILANO CORTINA | Brignone torna sugli sci a Cervinia, nuova fase di riabilitazione. A 237 giorni dall'incidente completata la prima parte della rieducazione. #ANSA Vai su X

Una nuova, immensa soddisfazione. Il Milano Crime International Film Festival, di cui sono Ideatrice, Direttrice Artistica e Fondatrice, approda oggi anche sulla prestigiosa testata MSN Italia. Vedere questo progetto crescere, farsi spazio nei media nazionali e ri - facebook.com Vai su Facebook

Olimpiadi, Fiera Milano inaugura il pattinaggio su ghiaccio: la pista di speed skating è pronta - 500 spettatori e ospita una pista olimpica da 400 metri e tutte le aree tecniche necessarie, inclusi spazi di ... Come scrive affaritaliani.it

Fiera Milano inaugura lo Speed Skating Stadium olimpico - Il primo test event della ISU Junior World Cup Speed Skating questo weekend del 29 e 30 novembre. Scrive msn.com

Lisa Vittozzi, di nuovo in pista per Milano Cortina 2026 ad un anno dallo stop: "Ho scoperto di essere umana" · Biathlon - Ha saltato la stagione da detentrice della Coppa del mondo di biathlon, ma la pausa ha dato maggiore consapevolezza a Lisa Vittozzi in vista dei Giochi Olimpici casalinghi, "l'obiettivo dell'anno". Scrive olympics.com