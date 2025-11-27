Milano ha un nuovo Re | il video del presunto capo dei maranza è generato con l’Ai

Un video circolato su Facebook mostra un ragazzo che si autoproclama “nuovo Re dei maranza” dopo l’arresto del precedente “Re”, Don Alì, di Torino. A prima vista la clip può sembrare realistica, ma diversi dettagli rivelano la sua natura artificiale, il protagonista non è una persona reale e la clip non rappresenta una scena girata a Milano o Torino. Per chi ha fretta:. Il video del presunto “nuovo Re dei maranza” è generato con intelligenza artificiale.. È stato pubblicato da un account Facebook che diffonde regolarmente video fatti con l’Ai spacciandoli per contenuti reali.. Il volto del protagonista presenta levigatezza innaturale, assenza di micromovimenti e sincronizzazione labiale difettosa. 🔗 Leggi su Open.online