Milano ha un nuovo Re | il video del presunto capo dei maranza è generato con l’Ai
Un video circolato su Facebook mostra un ragazzo che si autoproclama “nuovo Re dei maranza” dopo l’arresto del precedente “Re”, Don Alì, di Torino. A prima vista la clip può sembrare realistica, ma diversi dettagli rivelano la sua natura artificiale, il protagonista non è una persona reale e la clip non rappresenta una scena girata a Milano o Torino. Per chi ha fretta:. Il video del presunto “nuovo Re dei maranza” è generato con intelligenza artificiale.. È stato pubblicato da un account Facebook che diffonde regolarmente video fatti con l’Ai spacciandoli per contenuti reali.. Il volto del protagonista presenta levigatezza innaturale, assenza di micromovimenti e sincronizzazione labiale difettosa. 🔗 Leggi su Open.online
Altre letture consigliate
Milano, The Carlton in via Senato: inaugurato il nuovo hotel 5 stelle lusso. Camera standard a 1.300 euro a notte - facebook.com Vai su Facebook
Marotta: "Giornata storica per Milano. Nuovo stadio pronto per gli Europei" Vai su X
“Milano ha un nuovo Re”: il video del presunto capo dei maranza è generato con l’Ai - Il video virale che mostra un ragazzo autoproclamatosi “nuovo Re dei maranza” non ritrae una persona reale né una scena realmente girata a Milano. Secondo open.online
Franco Barbaro nuovo “re” della cocaina, ma la Dda di Milano smonta il suo impero - Movimentati 400 kg di cocaina in quattro per quasi 10 milioni di euro. Da corrieredellacalabria.it