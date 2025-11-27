Milano girasole dedicato a un figlio morto strappato | scatta la protesta dei fiori

Alcuni cittadini si sono recati al campetto da basket di via Dezza per portarne uno in segno di solidarietà.

A Milano, in un campetto da basket, da otto anni, cioè da quando in quel luogo se ne andò Alessandro Meszley, il figlio 15enne di Laura Scolari e Giorgio Meszely, morto per un arresto cardiaco, la mamma lascia un girasole sulla rete in suo ricordo. In questi a - facebook.com Vai su Facebook

