Milano allarme calamari senza tracciabilità | origini non certificate e rischio di pesca illegale
Milano, 27 novembre 2025 – Milano e Bruxelles emergono come snodi centrali di un sistema di controlli alimentari ancora insufficiente di fronte alla crescente diffusione di prodotti ittici privi di tracciabilità e al rischio di pesca illegale. Un nuovo studio di Oceana porta alla luce criticità che coinvolgono supermercati, pescherie e ristoranti, mettendo in discussione la trasparenza delle filiere e la tutela dei consumatori europei. Occhio al calamaro: inganna. Prodotti a rischio e prime evidenze. Uno studio di Oceana, la più grande organizzazione dedicata alla conservazione degli oceani, con sede a Washington, rivela che quasi la metà dei prodotti a base di calamaro analizzati, in vendita a Bruxelles e Milano, è ‘ completamente priva’ di informazioni ‘ essenziali’, come il nome della specie il luogo di cattura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
I fatti sono avvenuti in un appartamento in Barriera di Milano. L'allarme lanciato dai vicini - facebook.com Vai su Facebook
#Maranza, allarme per le gang di ragazzini, figli di immigrati, che girano armati. I loro reati: furti, spaccio, violenze sessuali e accoltellamenti gratuiti. Da gennaio a #Milano il 20% dei fermati per rapina è minorenne Vai su X
Milano, i ladri entrano in casa dal ponteggio del cantiere pubblico (senza allarme). La Cassazione: «È colpa del Comune, ora deve risarcire» - Da ogni punto della via Fratelli Ruffini si può ammirare, sullo sfondo, la basilica di Santa Maria delle Grazie. Riporta milano.corriere.it
Milano, Letizia Moratti: "Sala ha sottovalutato i segnali d'allarme, la città è ferma da mesi" - Ha pochi dubbi Letizia Moratti: Milano rischia di perdere la spinta propulsiva che l'aveva caratterizzata dopo l'Expo con l'inchiesta che coinvolge la giunta guidata dal sindaco Giuseppe Sala, ... adnkronos.com scrive