Milano allarme calamari senza tracciabilità | origini non certificate e rischio di pesca illegale

Milano, 27 novembre 2025 – Milano e Bruxelles emergono come snodi centrali di un sistema di controlli alimentari ancora insufficiente di fronte alla crescente diffusione di prodotti ittici privi di tracciabilità e al rischio di pesca illegale. Un nuovo studio di Oceana porta alla luce criticità che coinvolgono supermercati, pescherie e ristoranti, mettendo in discussione la trasparenza delle filiere e la tutela dei consumatori europei. Occhio al calamaro: inganna. Prodotti a rischio e prime evidenze. Uno studio di Oceana, la più grande organizzazione dedicata alla conservazione degli oceani, con sede a Washington, rivela che quasi la metà dei prodotti a base di calamaro analizzati, in vendita a Bruxelles e Milano, è ‘ completamente priva’ di informazioni ‘ essenziali’, come il nome della specie il luogo di cattura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

