Milan vs Lazio tredicesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I rossoneri vogliono consolidare le loro ambizioni di alta classifica, mentre i biancocelesti puntano a scalare ancora la classifica per avvicinarsi in zona Europa. Milan vs Lazio si giocherà sabato 29 novembre 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza. MILAN VS LAZIO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoneri sono reduci dalla esaltante vittoria nel derby contro l’Inter, che ha permesso loro di salire al secondo posto con 25 punti, in compagnia del Napoli, a meno due dalla Roma capolista. La squadra di Allegri, con 7 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitte, non si nasconde e punta ad un campionato di vertice. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Leggi anche questi approfondimenti
Sarri affronta l'emergenza Cataldi, ma la Lazio è in crescita. La chiave? Fermare Leao; Oddi consiglia Marusic in copertura. ? https://www.milannews24.com/milan-lazio-oddi-san-siro-sarri-serie-a/ #Oddi #Lazio #MilanLazio - facebook.com Vai su Facebook
#SerieA, le designazioni della 13a giornata: Milan-Lazio a Collu e Roma-Napoli a Massa Vai su X
Serie A, Milan - Lazio: dove vedere il match in tv e streaming - Il prossimo weekend si disputerà la tredicesima giornata di Serie A che vedrà la Lazio impegnata, in trasferta, contro il Milan ... Lo riporta lalaziosiamonoi.it
Milan - Lazio, scelto l'arbitro: la designazione completa - Scopri l'arbitro designato per dirigere il big match tra Milan e Lazio, valido per la tredicesima giornata di campionato. Scrive lalaziosiamonoi.it
Milan-Lazio, arbitra il signor Collu della sezione di Cagliari - A due giorni dall'inizio della tredicesima giornata di Serie A Enilive, che si aprirà venerdì sera con la sfida tra Como e Sassuolo, l'AIA ha reso noti i ... Scrive milannews.it