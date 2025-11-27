Milan vs Lazio tredicesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I rossoneri vogliono consolidare le loro ambizioni di alta classifica, mentre i biancocelesti puntano a scalare ancora la classifica per avvicinarsi in zona Europa. Milan vs Lazio si giocherà sabato 29 novembre 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza. MILAN VS LAZIO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoneri sono reduci dalla esaltante vittoria nel derby contro l’Inter, che ha permesso loro di salire al secondo posto con 25 punti, in compagnia del Napoli, a meno due dalla Roma capolista. La squadra di Allegri, con 7 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitte, non si nasconde e punta ad un campionato di vertice. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

