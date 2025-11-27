Milan via Giménez a gennaio | l’obiettivo è questo bomber da 40 milioni Tre alternative

Il Milan ha intenzione di vendere Santiago Giménez, centravanti messicano classe 2001, nel calciomercato invernale e sostituirlo con un attaccante sulla cresta dell'onda, cercato anche dal Bayern Monaco, il cui valore si alza giorno dopo giorno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, via Giménez a gennaio: l’obiettivo è questo bomber da 40 milioni. Tre alternative

Fábio Silva possibile nome per il Milan a gennaio? Fabrizio Romano su YouTube conferma che, a causa del poco minutaggio, l’attaccante del Borussia Dortmund sta valutando di partire a gennaio Il Milan potrebbe prenderlo in considerazione, vista la car - facebook.com Vai su Facebook

Sensazioni, convinzioni, condizioni e opportunità per gennaio; l'attacco del #Milan e la gestione di #Maignan. Il punto di Gianluca #DiMarzio Vai su X

Milan, Maignan può andare via a gennaio? La situazione e la verità sul contratto - La sensazione che il capitano della formazione rossonera guidata da Massimiliano Allegri possa lasciare il club di Via Aldo Rossi a parametro zero ... Secondo calciomercato.com

Gimenez al bivio: le due condizioni per lasciare il Milan a gennaio - Ancora grandi riflessioni sul futuro di Gimenez al Milan: il club valuta la cessione a gennaio, ma è possibile solo a due condizioni. Si legge su milanlive.it

Maignan dice addio al Milan: “Pre-contratto a gennaio” - Il portiere francese è stato vicinissimo all’addio già l’estate scorsa: aveva raggiunto un accordo col Chelsea prima del Mondiale per Club, ma gli stessi ‘Blues’ non ... Si legge su calciomercato.it