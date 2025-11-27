Milan tre innesti nel mercato di gennaio da dare ad Allegri per puntare al Max

Il 'Corriere dello Sport' elogia il Milan dopo il derby: rossoneri a -2 dalla Roma e pronti a sognare oltre il quarto posto. Ma, come evidenzia il quotidiano, la rosa corta e le poche sostituzioni disponibili sono un problema: Allegri chiede rinforzi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, tre innesti nel mercato di gennaio da dare ad Allegri per puntare al Max

