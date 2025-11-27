Milan senti Kjaer su Francolino | In Italia potrebbe giocare ovunque Ha qualità che non si imparano

Il Milan valuta rinforzi in attacco per gennaio: tra i nomi seguiti c'è Franculino del Midtjylland, elogiato da Simon Kjaer per talento e potenziale. L'ex rossonero, ora dirigente danese, ne sottolinea le qualità innate. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, senti Kjaer su Francolino: "In Italia potrebbe giocare ovunque. Ha qualità che non si imparano"

