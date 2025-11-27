Milan Rabiot | Spero di fare gol contro la Lazio Ecco perché con me in campo è tutto più facile

Adrien Rabiot, centrocampista francese del Milan, non è ancora andato in gol in questa stagione: sabato sera contro la Lazio a 'San Siro' avra un'occasione. Poi, una constatazione sul perché, con lui in campo, il Diavolo vola e non prende gol. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Rabiot: “Spero di fare gol contro la Lazio. Ecco perché con me in campo è tutto più facile”

