Milan Rabiot | Nkunku è forte Sta bene è motivato Sono sicuro che appena si sbloccherà …
Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha parlato in un'intervista in esclusiva concessa a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola delle difficoltà incontrate fin qui da Christopher Nkunku nella sua esperienza in rossonero. Le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Rabiot: “Allegri prevede il futuro. Mi chiamano Cavallo pazzo perché...” ? Al Milan è venuto per vincere ed è convinto di riuscirci. Adrien Rabiot non parla di scudetto e, fedele alla linea di Massimiliano Allegri, rimanda il discorso a marzo, quando la clas - facebook.com Vai su Facebook
#Rabiot su #Maignan: "Se spero che rinnovi con il Milan? Sì, ovviamente lo spero come tutti al #Milan. Maignan è un portiere straordinario e non ce ne sono tanti al mondo forti come lui. Per noi è un giocatore determinante e poi Mike ama la maglia rossonera" Vai su X
Nkunku Milan, Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, ha speso belle parole per il compagno di squadra attualmente in difficoltà - Nkunku Milan, Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, ha speso belle parole per il compagno di squadra attualmente in difficoltà L’intervista concessa da Adrien Rabiot alla Gazzetta dello Sport offre ... Secondo milannews24.com
Rabiot: "Tutti speriamo nel rinnovo di Maignan. Mike ama il Milan" - Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Adrien Rabiot ha parlato anche del suo grande amico Mike Maignan, che è stato decisivo domenica nel derby: "È ... Lo riporta milannews.it
Milan, Rabiot: "Scudetto? Vedremo a marzo dove saremo. Allegri aiuta molto mentalmente" - Il centrocampista rossonero in esclusiva: "Maigna ama il Milan, Nkunku ha bisogno di sbloccarsi" ... Si legge su msn.com