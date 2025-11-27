Milan Rabiot | Infortunio? Allegri mi chiedeva 3-4 volte al giorno quando tornavo Ma …

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, è tornato titolare nel derby di Milano dopo 50 giorni dalla sua ultima partita in rossonero: una lesione al muscolo soleo del polpaccio sinistro l'ha messo fuori causa a lungo. Le sue parole sulla questione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Rabiot: “Infortunio? Allegri mi chiedeva 3-4 volte al giorno quando tornavo. Ma …”

