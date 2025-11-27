Milan Rabiot | Felice per il derby ci dà ulteriore fiducia Scudetto? Presto per parlarne

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, fissa gli obiettivi per questa stagione: la sua idea non è diversa da quella di Massimiliano Allegri, che intende prima puntare alla qualificazione in Champions League e poi vedere se si può puntare al. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Rabiot: “Felice per il derby, ci dà ulteriore fiducia. Scudetto? Presto per parlarne”

Rabiot: “Allegri prevede il futuro. Mi chiamano Cavallo pazzo perché...” ? Al Milan è venuto per vincere ed è convinto di riuscirci. Adrien Rabiot non parla di scudetto e, fedele alla linea di Massimiliano Allegri, rimanda il discorso a marzo, quando la clas - facebook.com Vai su Facebook

? , , Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del #Milan Adrien #Rabiot ha parlato degli obiettivi di squadra e personali di questa stagione, oltre che ovviamente di #Allegri. Vai su X

Milan, Rabiot: "Io e Allegri fatti per vincere, il derby ci darà la carica" - Il centrocampista francese si è raccontato a 'La Gazzetta dello Sport'. Da sport.sky.it

Nel derby contro l'Inter torna Rabiot: perché per Allegri e il Milan è un talismano? - Rabiot torna per il derby e il Milan ritrova il suo talismano: ecco perché Allegri punta tutto sul "talismano" francese ... Si legge su tag24.it

L’Inter sbatte su pali e Maignan: il Milan vince 1-0 il derby, decide Pulisic - Nerazzurri più volte vicini al gol, ma il portiere si esalta e neutralizza anche un rigore allo specialista Çalhanoglu. Come scrive repubblica.it