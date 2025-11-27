Milan Rabiot dopo il derby | Vittoria da squadra vera che ci dà tanta fiducia Spero Maignan resti a lungo

Dopo un derby vinto da vero dominatore del centrocampo, il numero 12 del Milan Adrien Rabiot ha rilasciato un'intervista a 'SportMediaset'. Ecco riportate nel nostro articolo le sue dichiarazioni integrali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Rabiot dopo il derby: “Vittoria da squadra vera che ci dà tanta fiducia. Spero Maignan resti a lungo”

