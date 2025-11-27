Milan Rabiot | Cavallo Pazzo mi rappresenta Io migliorato? Ho fatto progressi curo i dettagli

"Il Duca", ma anche 'Cavallo Pazzo" sono due tra i soprannomi di cui si può fregiare Adrien Rabiot, centrocampista del Milan di Massimiliano Allegri. Che, sul campo, migliora partita dopo partita anche per questo semplice motivo: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Rabiot: “Cavallo Pazzo mi rappresenta. Io migliorato? Ho fatto progressi, curo i dettagli”

Altre letture consigliate

Milan, ma il mercato dov’è? Tra i nuovi solo Rabiot e Modric sono titolari - facebook.com Vai su Facebook

Impatto devastante bmbr.cc/41sg6gs #Milan #Rabiot Vai su X

Allegri può sorridere: il suo Cavallo Pazzo Rabiot torna stasera - Per una partita come il Derby di Milano, le squadre vogliono sempre presentarsi al meglio delle loro possibilità. Come scrive milannews.it

Rabiot su Allegri: "Con il mister mi sono sempre trovato bene, per lui sono un 'cavallo pazzo'" - Adrien Rabiot, intervistato da DAZN, ha parlato così di Max Allegri e dell'obiettivo scudetto: Sulla mentalità di Allegri: “Con il mister mi sono sempre trovato ... Si legge su milannews.it

Rabiot parla del rapporto con Allegri: "Fantastico e vincente, per lui sono un 'cavallo pazzo'" - Il centrocampista francese, intervistato in esclusiva da DAZN, ha parlato dei suoi primi mesi in rossonero, soffermandosi sul suo rapporto con Massimiliano Allegri. ilbianconero.com scrive