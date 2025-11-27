Il Milan valuta un nuovo rinforzo per l’attacco e segue da vicino Kaio Jorge, ex attaccante della Juventus oggi al Cruzeiro. Il brasiliano ha ritrovato continuità e numeri importanti in patria, elementi che lo riportano al centro delle strategie rossonere in vista del mercato di gennaio. Un suo possibile ritorno in Serie A sta generando curiosità tra i tifosi e riapre un discorso rimasto sospeso dopo il suo passaggio a Torino. Chi è Kaio Jorge e perché interessa al Milan. Kaio Jorge è un attaccante del 2002 che in Italia non ha mai avuto l’occasione di incidere davvero. L’avventura con la Juventus è stata frenata da un grave infortunio e da una spietata concorrenza che non gli ha permesso di trovare spazio. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Milan, nuovo nome per l’attacco: l’ex Juve torna in Serie A?