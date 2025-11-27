Milan-Lazio sabato 29 novembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Il Diavolo vuole salire al vertice

Il Milan vuole mantenere alto l’entusiasmo dopo il trionfo nel derby e spera di dare continuità nella sfida casalinga con la Lazio, in programma sabato sera al Meazza. I rossoneri si sono ripresi il secondo posto in classifica grazie al successo nella stracittadina, che è valsa anche il sorpasso sui rivali dell’Inter. La squadra di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

