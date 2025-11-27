Milan-Lazio arbitra Collu | i precedenti e un ricordo amaro per i rossoneri

Milan e Lazio si affronteranno a San Siro questo sabato, ore 20:45, per la tredicesima giornata di Campionato, in una sfida importante per i rossoneri per provare ad avere continuità nei risultati utili conseguiti. L’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali, a due giorni dell’inizio del weekend di campionato, che si aprirà venerdì sera. Per dirigere il match del Diavolo è stato scelto Giuseppe Collu, della sezione di Cagliari. Un incarico delicato, visto le prospettive che questa sfida mette in conto per la classifica, soprattutto dal lato dei padroni di casa. A completare il team arbitrale saranno Di Paolo e Paterna al VAR, chiamati a supportare il direttore di gara nelle decisioni più contorte. 🔗 Leggi su Milanzone.it

