Milan in emergenza | senza Pulisic e Gimenez il peso dell’attacco è su Leao
Il Milan si avvicina al delicato incrocio con la Lazio senza una delle sue pedine più preziose. Christian Pulisic, frenato mercoledì da un fastidio muscolare durante l’allenamento, con ogni probabilità non sarà in campo sabato sera a San Siro. A confermarlo è stato direttamente Massimiliano Allegri, che in conferenza ha spiegato come il problema dell’americano sia “più serio del previsto”, cancellando le residue speranze di un recupero lampo. Una nuova frenata in una stagione già segnata da soste forzate e rientri a singhiozzo, compresi quelli tra Parma e derby. Un attacco da reinventare nel 3-5-2: Leao è l’unica certezza. 🔗 Leggi su Milanzone.it
Approfondisci con queste news
Sarri affronta l'emergenza Cataldi, ma la Lazio è in crescita. La chiave? Fermare Leao; Oddi consiglia Marusic in copertura. ? https://www.milannews24.com/milan-lazio-oddi-san-siro-sarri-serie-a/ #Oddi #Lazio #MilanLazio - facebook.com Vai su Facebook
Lazio sempre più in emergenza a centrocampo contro il Milan: anche Cataldi infortunato, Rovella è out, Dele-Bashiru ancora fuori lista Vai su X
Emergenza Milan, Allegri: "Pulisic difficilmente ci sarà contro la Lazio" - A pochi giorni dal primo impegno tra Lazio e Milan, che si sfideranno a San Siro per la tredicesima giornata di Serie A, ... Da laziopress.it
Milan contro la Lazio senza Pulisic. Bucchioni: "Assenza che peserà" - Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenza di TMW Radio, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato di Milan e del fatto che con ogni ... Si legge su milannews.it
Milan-Lazio, Allegri conferma che Pulisic non ci sarà: chi gioca al suo posto - Allegri ha confermato in conferenza stampa che Pulisic salterà la Lazio: chi giocherà al suo posto, le ultime da Milanello ... Riporta milanlive.it