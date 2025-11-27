Milan in ansia per Pulisic | apprensione per ‘Capitan America’ Lazio a rischio Il punto

Christian Pulisic, classe 1998, match-winner del derby contro l'Inter di domenica scorsa a 'San Siro', sarebbe a rischio per Milan-Lazio di dopodomani in campionato. Ecco perché c'è apprensione intorno alla figura di 'Capitan America'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan in ansia per Pulisic: apprensione per ‘Capitan America’, Lazio a rischio. Il punto

Scopri altri approfondimenti

ALLARME #MILAN! Assenze pesanti in allenamento: #Saelemaekers (schiena) e #Pulisic (affaticamento) a riposo. Monitoraggio cruciale in vista della #Lazio! #Allegri in ansia: Potenziale grattacapo tattico per il tecnico, si attendono notizie sul rientro de - facebook.com Vai su Facebook

Milan, Allegri in ansia per Tomori: il centrale può saltare la partita con la Roma? #SempreMilan #ACMilan #Milan Vai su X

Milan, Saelemaekers e Pulisic non si sono allenati: le news. VIDEO - Nel video le ultime da Milanello con Manuele Baiocchini: questo mercoledì non si sono allenati Saelemaekers (fastidio alla schiena) e Pulisic (lieve affaticamento). sport.sky.it scrive

Udinese-Milan 0-3, super Pulisic e Fofana: Allegri ruggisce - Milano, 20 settembre 2025 – Tre vittorie di fila, senza prendere gol: non succedeva dal lontano febbraio 2023. Da ilgiorno.it

Milan in ansia per Pulisic: salta l'allenamento con gli Usa, le sue condizioni - Si capirà meglio in occasione dell'occasione tra Stati Uniti ed Ecuador, in programma questa notte alle 2:30 ora italiana al Q2 Stadium di Austin, in Texas. Segnala corrieredellosport.it