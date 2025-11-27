Milan Futuro Oddo si gode la vittoria | Oggi abbiamo messo più grinta e determinazione
Il Milan Futuro è tornato alla vittoria contro il Real Calepina, al termine di una partita in bilico fino alla fine nel punteggio ma mai nell’inerzia. I rossoneri, infatti, hanno messo in piedi una prestazione più che positiva, peccando però di poco cinismo al momento di trovare il raddoppio. L’ 1-0 firmato dal gol di Lorenzo Ossola fa contenti tutti nell’ambiente milanista e soprattutto il mister Massimo Oddo, intervenuto ai microfoni di Milan TV: “C’è sempre da lavorare perché sono ragazzi e devono crescere. Commettiamo ancora tanti errori, dobbiamo crescere in personalità e gestione dei momenti. 🔗 Leggi su Milanzone.it
Scopri altri approfondimenti
#Rabiot: "Il #Milan mi voleva anche lo scorso anno: ero svincolato e abbiamo parlato. Quest'anno a inizio mercato #Allegri mi ha detto: 'Vediamo cosa succede' e qualcosa è successo davvero. Non so come fa, ma prevede anche il futuro (ride, ndr)". (gazzetta) Vai su X
David Odogu in campo con Milan Futuro nel match contro il Real Calepina ? Il classe 2006 non trova spazio in prima squadra, appena 11 minuti in Coppa Italia Massimo Oddo gli concede spazio in Serie D. Voi a gennaio lo mandereste a giocare altrove - facebook.com Vai su Facebook
Milan Futuro, Oddo: “Bartesaghi è l’esempio per questi ragazzi” - Mister Massimo Oddo commenta l'ultima vittoria del Milan Futuro e indica Bartesaghi come modello da seguire per i giovani rossoneri. Da msn.com
Milan Futuro-Real Calepina (1-0): i rossoneri tornano a vincere - Il Milan Futuro torna alla vittoria nel recupero contro il Real Calepina e lo fa grazie ad un gran gol di Ossola nel secondo tempo. Scrive milannews.it
Milan Futuro-Real Calepina, le formazioni ufficiali: Oddo schiera Odogu - 30 scende in campo al "Felice Chinetti" di Solbiate Arno per recuperare la dodicesima giornata del ... Si legge su milannews.it