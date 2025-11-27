Milan Futuro Oddo si gode la vittoria | Oggi abbiamo messo più grinta e determinazione

Il Milan Futuro è tornato alla vittoria contro il Real Calepina, al termine di una partita in bilico fino alla fine nel punteggio ma mai nell'inerzia. I rossoneri, infatti, hanno messo in piedi una prestazione più che positiva, peccando però di poco cinismo al momento di trovare il raddoppio. L' 1-0 firmato dal gol di Lorenzo Ossola fa contenti tutti nell'ambiente milanista e soprattutto il mister Massimo Oddo, intervenuto ai microfoni di Milan TV: "C'è sempre da lavorare perché sono ragazzi e devono crescere. Commettiamo ancora tanti errori, dobbiamo crescere in personalità e gestione dei momenti.

© Milanzone.it - Milan Futuro, Oddo si gode la vittoria: “Oggi abbiamo messo più grinta e determinazione”

