Milan-Como in Australia | via libera condizionato dalla Confederazione asiatica ora manca solo la FIFA
La Confederazione asiatica concede un via libera condizionato a Milan-Como in Australia per l’8 febbraio a Perth. La Lega valuta i vincoli imposti: se tutto sarà rispettato, resterà soltanto l’ultimo passaggio dell’approvazione FIFA. 🔗 Leggi su Fanpage.it
