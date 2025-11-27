Milan-Como in Australia | via libera condizionato dalla Confederazione asiatica ora manca solo la FIFA

Fanpage.it | 27 nov 2025

La Confederazione asiatica concede un via libera condizionato a Milan-Como in Australia per l’8 febbraio a Perth. La Lega valuta i vincoli imposti: se tutto sarà rispettato, resterà soltanto l’ultimo passaggio dell’approvazione FIFA. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

