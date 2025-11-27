Milan chi gioca meno con Allegri | la mappa dei ruoli e il futuro dei dimenticati

Serieagoal.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan sta attraversando una fase di profonda definizione identitaria sotto la guida di Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina rossonera con idee chiare e una direzione tattica precisa. Le prime tredici giornate di Serie A raccontano infatti una squadra che utilizza pochissimo le sostituzioni: 3,5 cambi di media a partita, scesi a tre nelle ultime sette gare. Una gestione che colloca il Milan nelle ultime posizioni in Europa per numero di innesti dalla panchina, meglio solo di Everton e Crystal Palace. La scelta di mantenere una rosa corta, molto discussa in estate, si sta rivelando coerente con il modo di interpretare il gioco del tecnico toscano: stabilità nei meccanismi, fedeltà a un sistema collaudato e cambi ridotti allo stretto indispensabile. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

milan chi gioca meno con allegri la mappa dei ruoli e il futuro dei dimenticati

© Serieagoal.it - Milan, chi gioca meno con Allegri: la mappa dei ruoli e il futuro dei “dimenticati”

News recenti che potrebbero piacerti

milan gioca meno allegriMilan-Lazio, Allegri conferma che Pulisic non ci sarà: chi gioca al suo posto - Allegri ha confermato in conferenza stampa che Pulisic salterà la Lazio: chi giocherà al suo posto, le ultime da Milanello ... Da milanlive.it

milan gioca meno allegriMilan-Lazio, Allegri: "Pulisic difficilmente ci sarà. Derby stupendo, ma ora basta" - Lazio, Allegri: 'Pulisic difficilmente ci sarà. sport.sky.it scrive

milan gioca meno allegriMilan, il vantaggio di Allegri è il tempo -  Rispetto alle avversarie, il tecnico avrà circa 26 giorni per lavorare con la squadra al completo ... Scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Gioca Meno Allegri