Milan Allegri in conferenza pre-Lazio | Derby? Vittoria importante ora basta Biancocelesti concedono poco

L'allenatore del Milan, a poco più di 48 ore dalla prossima sfida con la Lazio di Maurizio Sarri, è tornato a parlare della grande vittoria nel derby contro l'Inter, ricordando l'importanza della sfida in programma sabato alle ore 20:45. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Allegri in conferenza pre-Lazio: “Derby? Vittoria importante, ora basta. Biancocelesti concedono poco”

News recenti che potrebbero piacerti

. @acmilan, Allegri: “Pulisic difficilmente ci sarà contro la Lazio” Vai su X

Rabiot: “Allegri prevede il futuro. Mi chiamano Cavallo pazzo perché...” ? Al Milan è venuto per vincere ed è convinto di riuscirci. Adrien Rabiot non parla di scudetto e, fedele alla linea di Massimiliano Allegri, rimanda il discorso a marzo, quando la clas - facebook.com Vai su Facebook

Conferenza stampa Allegri pre Milan Lazio: «Loro una squadra organizzata, dobbiamo andare oltre il derby. Pulisic e Saelemaekers? Uno è a posto. Mese difficile» - Conferenza stampa Allegri pre Milan Lazio: il tecnico dei rossoneri ha parlato a due giorni dal match della tredicesima giornata contro i biancocelesti In vista della sfida di sabato sera a San Siro c ... calcionews24.com scrive

Milan Lazio, conferenza stampa Allegri: «Pulisic? Ecco le sue condizioni. Saelemaekers è ok. Lazio? Affronteremo questo tipo di squadra» - Il tecnico rossonero ha lodato il lavoro di Sarri e analizzato le condizioni della sua squadra in vista del match In vista della sfida con la Lazio, in conferen ... Come scrive lazionews24.com

Milan-Lazio, Allegri conferma che Pulisic non ci sarà: chi gioca al suo posto - Allegri ha confermato in conferenza stampa che Pulisic salterà la Lazio: chi giocherà al suo posto, le ultime da Milanello ... Come scrive milanlive.it