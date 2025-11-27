Migranti Salis in plenaria difende l’immigrazione irregolare | È la sindacalista degli scafisti

Ilgiornale.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi, durante la seduta plenaria del parlamento europeo a Strasburgo, Ilaria Salis è intervenuta per dare ai colleghi la sua personalissima definizione di "trafficante" e contrabbandiere, o passeur o scafista. Una definizione per altro fallace, perché in linea con la narrazione immigrazionista e non con ciò che davvero questi due "ruoli", facce di una stessa moneta, svolgono nel business del traffico di uomini. " Il trafficante è chi costringe le persone con la forza, l'inganno o la minaccia. Le riduce in schiavitù, le sfrutta, le sequestra ", ha dichiarato l'europarlamentare di Avs. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

