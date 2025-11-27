Migranti Salis in plenaria difende l’immigrazione irregolare | È la sindacalista degli scafisti
Nei giorni scorsi, durante la seduta plenaria del parlamento europeo a Strasburgo, Ilaria Salis è intervenuta per dare ai colleghi la sua personalissima definizione di "trafficante" e contrabbandiere, o passeur o scafista. Una definizione per altro fallace, perché in linea con la narrazione immigrazionista e non con ciò che davvero questi due "ruoli", facce di una stessa moneta, svolgono nel business del traffico di uomini. " Il trafficante è chi costringe le persone con la forza, l'inganno o la minaccia. Le riduce in schiavitù, le sfrutta, le sequestra ", ha dichiarato l'europarlamentare di Avs. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
L’ultima di Ilaria Salis: “Chi fa entrare migranti col loro consenso non è un criminale: è come chi salvava gli ebrei dai lager”- - facebook.com Vai su Facebook
SALIS SPARA UN’ALTRA CAZZATA DELLE SUE: “CHI TRASPORTA CLANDESTINI VA PAGATO”. Chi traghetta migranti illegalmente da una sponda all’altra del Mediterraneo, secondo la brillante eurodeputata che scappa dai processi in cui è imputata, deve Vai su X
Migranti, Salis in plenaria difende l’immigrazione irregolare: "È la sindacalista degli scafisti” - I colleghi dell'europarlamentare dell'eletta con Avs hanno sottolineato l'assiurdità del suo discorso al parlamento Ue: "Siamo al delirio" ... Scrive ilgiornale.it
Salis provoca il Parlamento europeo “Chi fa entrare migranti come chi aiutava gli ebrei” - Nel Parlamento europeo, Ilaria Salis difende la distinzione tra passeur e trafficanti, scatena l’ira di Fratelli d’Italia e riaccende lo scontro sul tema migrazioni. Lo riporta msn.com
"Come chi aiutava gli ebrei". Così Salis giustifica i passeur che aiutano i migranti - Nel suo intervento in plenaria a Strasburgo ha paragonato scafisti e passeur a chi aiutava gli ebrei a scappare dal nazifascismo ... Da msn.com