Migliori bar d' Italia 2026 in Emilia Romagna | i 5 premiati da Gambero Rosso

Ilrestodelcarlino.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla Nuova Pasticceria Lady a San Secondo Parmense a Staccoli Caffé, da Gino Fabbri a realtà storiche del Bolognese e del Reggiano: brioches croccanti, dolci da favola e caffè super nei luoghi dove emerge l'unione tra tradizione e innovazione. Ecco i locali premiati con Tre Tazzine e Tre Chicchi dalla famosa guida. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

