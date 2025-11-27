Midtjylland Tullberg | La Roma ci ha rispettato E sì possono vincere questa coppa

Calciomercato.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole del tecnico dei danesi dopo la sconfitta dell’Olimpico, che dimezza il vantaggio proprio sui giallorossi Il Midtjylland esce dall’Olimpico senza punti e con un po’ di amaro in bocca per il gol preso a freddo e il raddoppio subito nel momento di forcing. Poi la riapre subito nel finale, ma non basta. Tullberg – calciomercato.it Il tecnico dei danesi Tullberg ha commentato la partita in conferenza stampa: C’è stato un momento di tensione tra lei e Dybala? Cosa è successo? “Non ho commenti su questa cosa”. Pensa di aver affrontato la squadra più forte o la favorita dell’Europa League? “Vista la formazione con cui si è presentata stasera la Roma e anche in vista del Napoli, questo mi fa vedere che hanno un grande rispetto per noi come squadra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

