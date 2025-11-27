Microsoft Teams cambia tutto a gennaio | arriva il processo segreto per chiamate lampo
Sei mesi dopo l’addio definitivo a Skype, Microsoft si trova a gestire l’eredità pesante di milioni di utenti riversati su Teams, molti dei quali poco entusiasti del passaggio forzato. Le critiche sulla lentezza e l’inefficienza del client non sono certo passate inosservate a Redmond, e ora l’azienda è pronta a rispondere con un intervento strutturale che promette di rivoluzionare l’esperienza delle videochiamate. A partire da gennaio 2026, Teams su Windows subirà una trasformazione architettonica significativa. Non si tratta di un semplice aggiornamento estetico o di funzionalità superficiali, ma di un ripensamento profondo del modo in cui l’applicazione gestisce uno dei suoi compiti più delicati e intensivi: le chiamate e le videoriunioni. 🔗 Leggi su Screenworld.it
