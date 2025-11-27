Microsoft Edge salva le passkey nel cloud | la fine delle password o un rischio per la privacy?
Microsoft ha rilasciato un aggiornamento significativo per Edge, il browser integrato in Windows, che introduce una funzionalità attesa da molti e dibattuta da altri: la possibilità di salvare e sincronizzare le passkey attraverso il cloud utilizzando l’account Microsoft. Con la versione 142, disponibile dal 31 ottobre e ora distribuita nel canale Stable per tutti gli utenti, l’azienda di Redmond compie un passo deciso verso l’eliminazione delle password tradizionali, rendendo l’accesso ai propri account più rapido e, almeno sulla carta, più sicuro. L’obiettivo dichiarato è ambizioso: spingere gli utenti ad abbandonare definitivamente le password, quel segreto condiviso che da decenni rappresenta insieme il pilastro e il tallone d’Achille della sicurezza digitale. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Avviso agli utenti: l'algoritmo di Google e di altri browser non permette di trovare il sito del comune di Ghemme, utilizzare Microsoft EDGE o digitare direttamente https://comune.ghemme.novara.it/ sulla barra di ricerca. E' già attivo l'iter per risolvere l'inconveni - facebook.com Vai su Facebook
Microsoft 365, tante novità in arrivo per Edge, Copilot, Teams e Outlook Vai su X
Microsoft Edge 142 salva e sincronizza le passkey - Le principali novità riguardano la sicurezza con lo scareware blocker migliorato, i gruppi di schede e il riempimento automatico. Secondo punto-informatico.it
Addio password: Microsoft implementa le passkey di 1Password e Bitwarden su Windows 11 - Microsoft introduce il supporto nativo per le passkey di 1Password e Bitwarden con l'aggiornamento di sicurezza di novembre 2025 per Windows 11, permettendo agli utenti di gestire l'autenticazione sen ... Lo riporta hwupgrade.it
Windows 11 introduce il supporto nativo alle passkey di 1Password e Bitwarden - Una volta installata l'ultima versione del proprio gestore di password, l'utente può abilitarlo come autenticatore di sistema. Da msn.com