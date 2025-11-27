Microsoft ha rilasciato un aggiornamento significativo per Edge, il browser integrato in Windows, che introduce una funzionalità attesa da molti e dibattuta da altri: la possibilità di salvare e sincronizzare le passkey attraverso il cloud utilizzando l’account Microsoft. Con la versione 142, disponibile dal 31 ottobre e ora distribuita nel canale Stable per tutti gli utenti, l’azienda di Redmond compie un passo deciso verso l’eliminazione delle password tradizionali, rendendo l’accesso ai propri account più rapido e, almeno sulla carta, più sicuro. L’obiettivo dichiarato è ambizioso: spingere gli utenti ad abbandonare definitivamente le password, quel segreto condiviso che da decenni rappresenta insieme il pilastro e il tallone d’Achille della sicurezza digitale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Microsoft Edge salva le passkey nel cloud: la fine delle password o un rischio per la privacy?