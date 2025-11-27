Michele Emiliano vuole tornare magistrato ma raddoppiandosi lo stipendio | la richiesta 22 anni dopo la sua ultima udienza

Per vent’anni è stato lontano dal suo habitat, inseguendo con successo una carriera politica che lo ha portato a guidare prima la sua città poi la sua Regione. Ora Michele Emiliano, ex sindaco di Bari e ormai quasi ex governatoredella Puglia, in quell’habitat ci vuole tornare bruciando le tappe e assestandosi al livello più alto, con annesso aumento ingente di stipendio. Il 66enne, racconta Repubblica, ha presentato al Consiglio giudiziario di Bari una pratica per poter essere reintegrato a pieno titolo nella magistratura. Un rientro che, secondo quanto richiesto da Emiliano, dovrebbe avvenire alla settima professionalità, la maggiore. 🔗 Leggi su Open.online

