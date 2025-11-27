Michele Emiliano vuole tornare in magistratura dopo oltre vent’anni dall’ultima udienza, ma non in punta di piedi: l’ex sindaco di Bari e governatore uscente della Puglia punta a rimettersi la toga direttamente al vertice della carriera. D’altronde, il suo futuro politico è incerto: il nuovo presidente di Regione Antonio Decaro gli ha sbarrato la strada alla ricandidatura in Puglia, costringendo l’ex governatore a indirizzare le sue ambizioni verso nuovi e vecchi orizzonti. Tra una candidatura al Parlamento nel 2027, un ritorno come semplice assessore e il rientro in pompa magna nella magistratura, Emiliano ha scelto l’ultima opzione. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Michele Emiliano rivuole la toga e lo stipendio (raddoppiato)