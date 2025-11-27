Michele Emiliano Pd vuole tornare a fare il magistrato

Imolaoggi.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'istanza è stata presentata al Consiglio giudiziario di Bari, che darà il parere e poi lascerà la decisione al Csm. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

michele emiliano pd vuole tornare a fare il magistrato

© Imolaoggi.it - Michele Emiliano (Pd) vuole tornare a fare il magistrato

Argomenti simili trattati di recente

michele emiliano pd vuoleEmiliano,il pm. L'ex presidente della Puglia vuole tornare magistrato dopo 20 anni di politica - Dopo la vittoria di Decaro, l'ex governatore vuole tornare in magistratura con il massimo dello stipendio ,ma è dal 2003 che non esercita la professione ... Come scrive ilfoglio.it

michele emiliano pd vuoleIncredibile Michele Emiliano: dopo vent'anni di politica, pretende gli "scatti di carriera" da magistrato - Il futuro politico di Michele Emiliano, in ogni caso, ora è già proiettato verso Roma, con la segreteria nazionale del Partito Democratico che gli ha già garantito un seggio in Parlamento, un posto ... Da tag24.it

michele emiliano pd vuolePer Michele Emiliano ritorno alla toga dopo 22 anni in politica - Per l’ex governatore della Puglia, Michele Emiliano, si profila un ritorno in magistratura dopo 22 anni di protagonismo politico. Scrive trnews.it

Cerca Video su questo argomento: Michele Emiliano Pd Vuole