Michela Magni | Monitorare prevenire e far emergere gli infortuni sommersi

La segretaria della Flai Cgil di Lecco Michela Magni, in rappresentanza di Cgil, Cisl e Uil di Lecco è stata eletta il 21 novembre 2025 presidente del Co.Co.Pro. - Comitato consultivo provinciale dell’Inail di Lecco, in sostituzione di Ivan Altomare, il cui mandato è giunto a naturale scadenza.La. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Michela Magni: "Monitorare, prevenire e far emergere gli infortuni sommersi"

Leggi anche questi approfondimenti

Michela Magni: "Monitorare, prevenire e far emergere gli infortuni sommersi" - Pro, il Comitato consultivo provinciale dell’Inail di Lecco ... Secondo leccotoday.it

Cgil Lecco, Michela Magni eletta presidente del Co.Co.Pro. - “Monitorare, prevenire e far emergere gli infortuni sommersi” LECCO – La Segretaria della Flai Cgil di Lecco Michela Magni, in rappresentanza di Cgil, Cisl e Uil di Lecco è stata eletta il 21 novembre ... Secondo msn.com