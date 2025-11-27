Mia madre è un assassina Tensione al processo per l' omicidio di Marzia Capezzuti
“ Sono la figlia. Ho tutto il diritto di chiamarla assassina ”. Sono le parole di Anna Maria Vacchiano, figlia di Barbara Vacchiano, una dei due imputati adulti nel processo per l’omicidio di Marzia Capezzuti, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 marzo 2022, alla vigilia del compleanno della vittima. L’altro imputato adulto è Damiano Noschese, compagno di Barbara Vacchiano, mentre un figlio della coppia, minorenne all’epoca dei fatti, è stato già condannato a 10 anni di reclusione. Diversa la posizione di Anna Maria Vacchiano - un altro fratello maggiorenne era stato indagato ma poi archiviato - perché secondo il giudice che ha firmato per la coppia e il figlio minore l’ordinanza di custodia cautelare, “ Anna era l’unica dei Vacchiano ad aver mostrato un rigurgito di coscienza, ad aver conservato un residuo d’umana pietà ”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Scopri altri approfondimenti
«Ricordati bene che se io muoio anche Giovanni muore con me! E non pensare che io stia scherzando», è una delle minacce urlate da Olena Stasiuk, madre e assassina del piccolo Giovanni. - facebook.com Vai su Facebook
La vera madre e il killer eroe. I processi asiatici alla Chiesa dell'Unificazione (di C. Renda) Vai su X
"Mia madre è un assassina". Tensione al processo per l'omicidio di Marzia Capezzuti - Momenti di tensione al processo per l’omicidio di Marzia Capezzuti: la testimone chiave ha dettagliato una narrazione su vittima e imputata ... Scrive ilgiornale.it
Tradimento, trame 2° capitolo, Ipek a Sezai: 'Güzide è l'assassina di mia madre' - Un confronto molto acceso tra Sezai e sua figlia Ipek caratterizzerà le puntate della seconda stagione di Tradimento. Si legge su it.blastingnews.com