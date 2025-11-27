Mi hanno rubato la bici elettrica che utilizzavo per andare a lavorare
Salve Foggiatoday, ieri pomeriggio, mercoledì 26 novembre, mi è stata rubata la mia bici elettrica. Sono un dipendente di Euronics al Villaggio artigiani e come tutte le mattine e tutti i pomeriggi, sia di inverno che d'estate, vado a lavorare con la mia bici elettrica. Nel pomeriggio di ieri un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
