Come nasce il lastra-gate: lo sfogo di Francesca Fialdini. Il “ lastra–gate ” esploso attorno a Ballando con le Stelle continua a far discutere. Dopo le tensioni generate dallo sfogo di Francesca Fialdini a Ballando Segreto, dove aveva raccontato che alcuni colleghi avrebbero messo in dubbio la gravità del suo infortunio arrivando a chiederle le radiografie, interviene finalmente Milly Carlucci per fare chiarezza. In collegamento con La Vita in Diretta del 27 novembre, la conduttrice ha spiegato che “sono state tirate in ballo persone che non c’entravano nulla”, come Barbara D’Urso e Martina Colombari, che non erano nemmeno presenti ai fatti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

'Mi hanno chiesto le lastre': Carlucci difende Fognigni e spiega cosa è successo davvero nel caso Fialdini