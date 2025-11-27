Mi ha violentata Era consenziente 35enne accusato una perizia può ribaltare il caso

Un magazziniere di 35 anni residente nel cuneese dovrà difendersi dall'accusa di violenza sessuale rivoltagli da una studentessa 20enne di Alba per i presunti abusi di cui si sarebbe reso protagonista dopo averla conosciuta in un bar. I fatti contestati all'uomo risalgono allo scorso 3 ottobre, quando la giovane venne ritrovata per strada sotto choc e coi pantaloni abbassati da alcuni passanti i quali, dopo averle prestato i primi soccorsi, contattarono il 118 per chiedere l'invio di un'ambulanza. Secondo il racconto fornito dalla ragazza agli inquirenti, a usarle violenza sarebbe stato un uomo conosciuto proprio quel giorno col quale aveva bevuto qualche drink all'interno di un bar prima di recarsi a casa sua. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Mi ha violentata". "Era consenziente". 35enne accusato, una perizia può ribaltare il caso

