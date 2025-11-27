Mfe preme l’acceleratore | compra il 33% di Impresa
Mfe, holding di Mediaset, sbarca in Portogallo. Il gruppo guidato dal ceo Pier Silvio Berlusconi ha ieri annunciato l'accordo per arrivare fino al 32,9% del capitale della media company Impresa, per 17,3 milioni. L'operazione avverrà con la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato, senza incappare nell'obbligo di Opa perché non c'è intenzione di acquisire il controllo della società, che resta alla Impreger - holding della famiglia Balsemão - con una quota che si diluirà dall'attuale 50,3% a quasi il 34%. Il resto è sul mercato. Mfe sarà dunque il secondo azionista di Impresa, gruppo multimediale privato e quotato in Borsa, leader in Portogallo, editore delle reti televisive Sic, di canali streaming, pubblicazioni digitali e di carta stampata, tra cui Expresso, il settimanale politico più venduto nel Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Mfe, Prosiebensat si ricompra le attività non core per sbloccare la cessione di Verivox. E General Atlantic entra al 2,5% - Seppur con alcune sfumature diverse, si è chiuso l’accordo tra General Atlantic e Prosiebensat, il gruppo tedesco in cui Mfe- Scrive milanofinanza.it
Rtl compra Sky Deutschland. Per MFE possibile riposizionamento di ProSieben - Rtl Group – controllato dal gruppo tedesco Bertelsmann che ne detiene il 76% – ha firmato un accordo definitivo per l’acquisizione di Sky Deutschland, emittente di proprietà di Comcast che copre anche ... Lo riporta primaonline.it
Moltiply compra Verivox: Mfe più vicina a prendere il controllo di ProsiebenSat - Tra queste, quella del sito di incontri ParshipMeet Group e quella di NuCom Group (escluso il sito di profumi Flaconi) in cambio di 10 milioni in cash, del 2,5% di azioni di ProsiebenSat (che valgono ... Si legge su repubblica.it