Mfe, holding di Mediaset, sbarca in Portogallo. Il gruppo guidato dal ceo Pier Silvio Berlusconi ha ieri annunciato l'accordo per arrivare fino al 32,9% del capitale della media company Impresa, per 17,3 milioni. L'operazione avverrà con la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato, senza incappare nell'obbligo di Opa perché non c'è intenzione di acquisire il controllo della società, che resta alla Impreger - holding della famiglia Balsemão - con una quota che si diluirà dall'attuale 50,3% a quasi il 34%. Il resto è sul mercato. Mfe sarà dunque il secondo azionista di Impresa, gruppo multimediale privato e quotato in Borsa, leader in Portogallo, editore delle reti televisive Sic, di canali streaming, pubblicazioni digitali e di carta stampata, tra cui Expresso, il settimanale politico più venduto nel Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mfe preme l’acceleratore: compra il 33% di Impresa