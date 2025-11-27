Mfe entra in Portogallo con l' acquisizione del 32,9% di Impresa Sgps aumento di capitale riservato al gruppo di Pier Silvio pari a €17,3 milioni

Ilgiornaleditalia.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emissione di 82,5 milioni di nuove azioni al prezzo di 0,21 euro ciascuna; avviata una collaborazione industriale con Impresa focalizzata su raccolta pubblicitaria, piattaforme digitali e crescita nel mercato iberico Il gruppo Mfe-MediaForEurope compie un nuovo passo nella sua strategia di in. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

mfe entra in portogallo con l acquisizione del 329 di impresa sgps aumento di capitale riservato al gruppo di pier silvio pari a 8364173 milioni

© Ilgiornaleditalia.it - Mfe entra in Portogallo con l'acquisizione del 32,9% di Impresa Sgps, aumento di capitale riservato al gruppo di Pier Silvio pari a €17,3 milioni

Argomenti simili trattati di recente

mfe entra portogallo acquisizioneMfe sbarca in Portogallo: acquisito il 32,9% di Impresa - L’investimento da 17,3 milioni rafforza la presenza del gruppo televisivo della famiglia Berlusconi nella penisola iberica, consolidando il suo progetto paneuropeo ... Riporta businesspeople.it

mfe entra portogallo acquisizioneMFE sbarca in Portogallo con il 32,9% di Impresa - MFE–MEDIAFOREUROPE entra in Portogallo e rafforza il progetto di media company europea con l’acquisizione di una quota in Impresa, gruppo leader nel Paese. Come scrive touchpoint.news

mfe entra portogallo acquisizioneMFE–MediaForEurope entra nel gruppo Impresa, leader dei media in Portogallo, con una quota del 32,9% - MediaForEurope di Pier Silvio Berlusconi entra nel gruppo Impresa, leader dei media in #Portogallo, con una quota del 32,9%. Come scrive engage.it

Cerca Video su questo argomento: Mfe Entra Portogallo Acquisizione