Mfe entra in Portogallo con l' acquisizione del 32,9% di Impresa Sgps aumento di capitale riservato al gruppo di Pier Silvio pari a €17,3 milioni
Emissione di 82,5 milioni di nuove azioni al prezzo di 0,21 euro ciascuna; avviata una collaborazione industriale con Impresa focalizzata su raccolta pubblicitaria, piattaforme digitali e crescita nel mercato iberico Il gruppo Mfe-MediaForEurope compie un nuovo passo nella sua strategia di in. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
