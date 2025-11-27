Mezzogiorno spesa pubblica e Pnrr | a Roma giornata di studi sul futuro delle politiche pubbliche

Una giornata intera dedicata all’evoluzione della spesa pubblica nel Mezzogiorno, dal dopoguerra fino alle sfide aperte dal Pnrr. È il focus del seminario di studi promosso dall’Istituto di Studi Politici “S. Pio V” in collaborazione con il Network for European Policy Making, in programma il 3 dicembre 2025 nei locali dell’Istituto Luigi Sturzo, in Via delle Coppelle 35 a Roma. Studiosi, economisti, giuristi e rappresentanti del mondo istituzionale si alterneranno dalle 9:30 alle 17:30 in tre sessioni che scandiranno un confronto ad ampio raggio sui meccanismi della spesa pubblica, sulle dinamiche della “quota di riserva” e sui criteri che, dal dopoguerra, hanno guidato – e talvolta rallentato – le politiche rivolte al Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

