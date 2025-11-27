Mezzo secolo del Palazzo Neimeyer Il restyling per l’anniversario firmato da Carlo Ratti e Italo Rota
Mezzo secolo per il capolavoro architettonico di Segrate. Palazzo Niemeyer compie cinquant’anni e in occasione dell’anniversario, vengono anche presentati i lavori di restyling interno firmati dall’archistar Carlo Ratti. Il palazzo sede di Mondadori fu inaugurato nel 1975, dopo che Giorgio Mondadori lo fece appositamente costruire per assorbire il boom di dipendenti, che passarono da 335 a 3.000 nel giro di 15 anni, tra il 1960 e 1975. Per la nuova casa della gruppo Mondadori scelse l’architetto brasiliano Oscar Niemeyer, collaboratore di Le Corbusier e protagonista della progettazione e realizzazione di Brasilia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
