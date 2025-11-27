L’influenza continua a correre e la curva dei contagi torna a salire. Secondo i dati preliminari della sorveglianza RespiVirNet dell’ Istituto superiore di sanità, nella settimana 16-23 novembre 2025 l’incidenza delle infezioni respiratorie acute ha toccato 8,96 casi ogni mille assistiti, rispetto ai 7,91 dei sette giorni precedenti. Un rialzo atteso per l’autunno, ma che segna l’avvio della stagione influenzale. Il sistema di sorveglianza, che monitora influenza e altri virus respiratori tramite la rete dei medici sentinella, restituisce un quadro di intensificazione dei casi. In pochi giorni l’incidenza è cresciuta nelle diverse regioni e coinvolge tutte le fasce d’età. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Mezzo milione di casi in una settimana”. Influenza, Maurizio Pregliasco lancia l’allarme e torna a parlare di Covid