Metteva diuretici nel caffè e poi ci impediva di andare in bagno per vederci soffrire la denuncia di 250 donne contro un ex funzionario francese
Alcune delle vittime hanno ottenuto un risarcimento in un procedimento civile contro lo Stato, che non si riteneva responsabile. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
