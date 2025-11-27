Meteo | Previsioni per venerdì 28 novembre

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 1655m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Meteo | Previsioni per venerdì 28 novembre

Scopri altri approfondimenti

Le previsioni del tempo di oggi, giovedì 27 novembre #meteo #Arpav Previsioni. Cielo sereno o a tratti poco nuvoloso. Precipitazioni. Assenti. Temperature. Per le minime sono attesi aumenti a sud-est, valori un po' in diminuzione sulle zone montane e pedem - facebook.com Vai su Facebook

#Meteo, ondata di maltempo e freddo sull'Italia. Le previsioni Vai su X

Meteo: venerdì 28 ancora maltempo e nevicate! Quando migliora? - Domani (28 novembre) il vortice ciclonico attivo sull'Italia insisterà al Centro- meteo.it scrive

Previsioni meteo venerdì 28 novembre, a Milano e in Lombardia alta pressione e cielo sereno - Anche sul resto della Lombardia ci saranno generali condizioni di bel tempo e gelate nottetempo anche in pianura ... Come scrive milano.corriere.it

Meteo Napoli: oggi nubi sparse, Venerdì 28 e Sabato 29 poco nuvoloso - Giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, temperatura minima 9°C, massima 14°C ... Segnala ilmeteo.it