Meteo neve e freddo in arrivo sull' Italia | ecco dove e quando

Tg24.sky.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Soffiano venti di Bora e Grecale al Nord,  precipitazioni sparse, nevose a 700 metri, sulle regioni adriatiche. Tempo instabile al Sud con precipitazioni sparse su Calabria, Sicilia, Basilicata e Puglia, schiarite soleggiate in Campania. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

meteo neve e freddo in arrivo sull italia ecco dove e quando

© Tg24.sky.it - Meteo, neve e freddo in arrivo sull'Italia: ecco dove e quando

Leggi anche questi approfondimenti

meteo neve freddo arrivoMeteo, neve e freddo in arrivo sull'Italia: ecco dove e quando - Soffiano venti di Bora e Grecale al Nord, precipitazioni sparse, nevose a 700 metri, sulle regioni adriatiche. Si legge su tg24.sky.it

meteo neve freddo arrivoMeteo: freddo e maltempo ancora sull’Italia, in arrivo nuove piogge e nevicate - Prosegue l'ondata di maltempo in Italia con neve a basse quote e piogge intense lungo tutto lo stivale. Segnala meteo.it

meteo neve freddo arrivoNeve a bassa quota in arrivo: quando e dove - A quanto pare vivremo giorni con clima più invernale che autunnale. Da meteo.it

Cerca Video su questo argomento: Meteo Neve Freddo Arrivo