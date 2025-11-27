Meteo le previsioni in Campania per giovedi 27 novembre 2025

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, giovedi 27 novembre 2025. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1660m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 2mm di pioggia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per giovedi 27 novembre 2025

