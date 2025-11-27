Meteo Italia | ancora freddo e maltempo al Sud e Adriatico Migliora sabato ma nuova perturbazione attesa domenica
Il vortice di bassa pressione – identificato come perturbazione n.10 di novembre – che nelle ultime ore ha riportato freddo e condizioni instabili sull’Italia, continuerà a influenzare il tempo anche domani, venerdì 28 novembre. Le precipitazioni si concentreranno soprattutto sulle regioni del Sud e lungo il versante centrale adriatico, mentre le temperature resteranno diffusamente sotto la media del periodo. Sabato 29 novembre il centro depressionario scivolerà verso la Grecia, consentendo un graduale miglioramento anche sulle regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento e un clima meno freddo. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it
