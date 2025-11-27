Meteo | freddo neve e pioggia verso il Sud In arrivo una nuova perturbazione

Piogge e temporali verso le regioni del Sud, neve in montagna: questa la situazione meteo sulla Penisola, che vedrà un temporaneo miglioramento nel weekend prima dell'arrivo di una nuova perturbazione. Una circolazione depressionaria colma di aria fredda si muove sul Mediterraneo centrale con un minimo di pressione al suolo che dal Tirreno si sposta verso lo Ionio.

