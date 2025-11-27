Meteo ancora freddo e instabilità | weekend in miglioramento

Il vortice depressionario che da giorni interessa il basso Tirreno, alimentato da correnti fredde di origine scandinava, si sposterà nelle prossime ore verso lo Ionio, continuando però a influenzare il tempo sulla Sicilia fino a sabato.Ad Agrigento e nel suo hinterland il tempo resterà variabile. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Meteo, ancora freddo e instabilità: weekend in miglioramento

Contenuti che potrebbero interessarti

Allerta Meteo, il Ciclone sfonda al Sud: freddo, maltempo e tanta neve oggi e domani. E nel weekend… - facebook.com Vai su Facebook

? Allerta Meteo, nuovo Ciclone freddo al Sud: forte maltempo e tanta neve per altri tre giorni. E lunedì l'inverno meteorologico inizia… col botto! MAPPE e DETTAGLI Vai su X

Meteo – L’Italia piomba in Inverno anche nel Weekend, con freddo e neve a quote relativamente basse: i dettagli - Weekend ostaggio del freddo artico in Italia, con maltempo invernale e neve a quote relativamente basse in arrivo: i dettagli ... Da centrometeoitaliano.it

Meteo, neve e freddo in arrivo sull'Italia: ecco dove e quando - Soffiano venti di Bora e Grecale al Nord, precipitazioni sparse, nevose a 700 metri, sulle regioni adriatiche. Scrive tg24.sky.it

Meteo, temperature polari e fenomeno Wind Chill: -10 gradi rispetto a un anno fa, gelo e pioggia, le previsioni del weekend - Un anno fa avevamo 15°C al Nord, 20°C al Centro e 25°C al Sud; questo 2025 ha deciso di sorprenderci con l’inverno in anticipo. Scrive msn.com