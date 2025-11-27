Meteo -10 gradi rispetto a un anno fa ma a Dicembre cambia tutto
! – Sembrava una normale settimana di fine novembre, una di quelle in cui il freddo inizia timido e il Paese resta ancora sospeso tra l’autunno e l’inverno. E invece, da un giorno all’altro, l’Italia si è svegliata immersa in un clima che ricorda più gennaio che novembre: temperature crollate, fiato che condensa nell’aria e paesaggi imbiancati dove, appena un anno fa, c’erano massime da 15 a 25 gradi. Una virata improvvisa che ha ribaltato ogni confronto con il passato recente. !. 🔗 Leggi su Tvzap.it
METEO - Clima freddino con minime comprese tra 3 e 6 gradi (qualcosina in più giovedì) e massime non oltre i 9/10° gradi - facebook.com Vai su Facebook
L'inverno fa sul serio, -10 gradi rispetto a un anno fa: neve e vento nel weekend, ma a dicembre cambia tutto - Se un anno fa il Paese viveva unfase temperata con massime che raggiungevano i 15°C al Nord, 20°C al Centro ... Scrive msn.com
Meteo, in arrivo un calo delle temperature di 10 gradi: ecco quando e dove - Piogge e clima tipicamente autunnale su mezza Italia, ma dalla prossima settimana arriverà la prima ondata di vero freddo. Riporta tg24.sky.it
Meteo, brusca virata nel weekend: calo di 10 gradi, neve anche in pianura - Ci sono grosse novità nel quadro meteo in Italia per il prossimo weekend di sabato 22 e domenica 23 novembre. Si legge su msn.com